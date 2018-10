Huawei's AI-strategie wil 'elk scenario' ondersteunen

De twee chips, de Ascend 910 en Ascend 310, zijn bedoeld voor AI-toepassingen in twee uitersten. De eerste focust op pure AI-rekenkracht in het datacenter. De 310-reeks wil Huawei vooral inzetten in IoT en edge-toepassingen. Zoals smartphones of slimme accessoires.

Al zijn ze niet te verwarren met een doorsnee smartphonechip, zoals Huawei's eigen Kirin-reeks. De Ascend-chips zijn bedoeld voor pure AI-toepassingen. Denk daarbij aan een zuinige always-on chip in je smartphone die los van de algemene processor, die spraakherkenning doet.

De Ascend 910 zit op een 7 nanometer proces, heeft een rekenkracht van 256 teraflops en kan in een cluster van 1024 chips worden ingezet voor een prestatie van 256 petaflops. "We willen het mogelijk maken om modellen in minuten of zelfs seconden te trainen," vertelt Huawei-voorzitter Eric Xu, verwijzend naar de snelheid waarmee AI-toepassingen data verwerken om zelf bij te leren. De chip is vanaf het tweede kwartaal van 2019 beschikbaar.

De Ascend 310 zit op een 12 nanometer proces en is vandaag al beschikbaar. Dat wil niet zeggen dat u, zelfs als bedrijf, de chips los kan kopen. Huawei zal wel AI-modules aanbieden, hardwareproducten waarin de chip zit verwerkt. Zo heeft het bedrijf de Atlas 800, een mobiel datacenter, met de Ascend 910 in verwerkt. Maar er staan ook eigen clouddiensten op de planning.

Eén strategie, alle toepassingen

De Ascend-reeks past in een grotere aankondiging tijdens Huawei's AI-conferentie die momenteel in Shanghai plaatsvindt. Zo kondigt het bedrijf een geheel nieuwe chiparchitectuur en AI-strategie aan. Zo wil vooral schaalbaar zijn: één architectuur die gaat van zeer kleine stroomzuinige modules, bijvoorbeeld always-on spraakherkenning op een telefoon), tot IoT, dataverwerkers op de Edge, pc's, servers en clouddiensten die in minuten of seconden kunnen leren op basis van data.

Dat die lijn doorheen alle toepassingen wordt doorgetrokken moet het voor ontwikkelaars makkelijker maken om te ontwikkelen. Maar ook om de technologie van het bedrijf overal te kunnen toepassen. Of zoals Huawei het zelf omschrijft: een full stack AI portfolio voor alle mogelijke scenario's.

De twee aangekondigde chips zijn daarin slechts de onderste laag. Onder de naam CANN (Compute Architecture for Neural Networks) biedt het bedrijf een chip operators library en een geautomatiseerde operators development toolkit aan. Met MindSpore levert het een unified training en inference framework voor toestellen, edge en cloud aan. Onder de naam ModelArts doet het ten slotte aan application enablement en biedt het full-pipeline services, hierarchical API's en vooraf geïntegreerde oplossingen aan.

Dat het bedrijf voor die volledige aanpak gaat is geen verrassing. Huawei maakt vandaag al toestellen, netwerk- en datacenterapparatuur. Tegelijk gelooft het sterk dat zowat alle sectoren de komende jaren en decennia meer op AI zullen focussen. Het heeft vandaag al chips die naast hun algemene prestaties ook focussen op kunstmatige intelligentie, maar door nu met een leeg blad te beginnen wil het aantonen dat het met volle kracht voor AI wil gaan en in dat spectrum iedereen overal wil bedienen.