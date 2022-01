De Chinese techreus Huawei sleept Zweden voor de rechtbank. Het bedrijf pikt het niet dat het in het Scandinavische land wordt uitgesloten bij de uitrol van 5G.

Concreet start Huawei een arbitrageprocedure op tegen de Zweedse autoriteiten bij het Internationaal Centrum voor Beslechting van Investeringsgeschillen van de Wereldbank. Volgens Huawei brengt de beslissing van Zweden het bedrijf ernstige schade toe.

Zweden is na het Verenigd Koninkrijk (in 2020) het tweede Europese land - en het eerste binnen de Europese Unie - dat telecomoperatoren verbiedt om materiaal van Huawei te gebruiken bij de uitrol van 5G.

Tegenmaatregelen van China

De maatregel heeft de relaties tussen China en Zweden verzuurd. Peking waarschuwde al dat de beslissing van de Zweedse telecomregulator mogelijk gevolgen kan hebben voor Zweedse bedrijven in China. Gevreesd wordt dat het Zweedse Ericsson, concurrent van Huawei, met tegenmaatregelen geconfronteerd zal worden.

Hoeveel schadevergoeding Huawai eist is niet bekend. Maar volgens de Zweedse openbare omroep zou het gaan om 5,2 miljard kronen, of omgerekend 495 miljoen euro. Dat bedrag zou ook nog kunnen oplopen.

