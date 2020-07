De patentendiscussie tussen het Amerikaanse Qualcomm en Huawei is afgerond: Huawei betaalt Qualcomm zo'n 1,8 miljard dollar om de zaak te schikken.

Het jarenlange dispuut tussen chipmaker Qualcomm en Huawei over vermeende inbreuken op patenten kent een onknoping. Huawei gaat akkoord om Qualcomm 1,8 miljard dollar te betalen om de zaak definitief te schikken.

Qualcomm heeft enkele patenten op zak rond componenten in smartphones en wil die patenten graag afdwingen en doen renderen: hetzij via eigen producten, hetzij via licentiedeals. Huawei was zo'n licentieklant, maar in 2017 ontstond er gebekvecht. Pas vorig jaar kwamen beide partijen tot een tijdelijk akkoord om achterstallige bijdragen tot december 2018 alsnog te betalen. Nu wordt de zaak dus definitief geschikt.

De plooien lijken wel degelijk gladgestreken, want beide partijen kondigen meteen aan dat ze de komende jaren gaan samenwerken rond patenten en toekomstige technologie. Dat gaat dan vooral over de ontwikkeling en productie van 5G-chips. Een opmerkelijke samenwerking toch in volle handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China? Ja, maar beide partijen hebben er dan ook baat bij. En zelfs de Trump-administratie kan er eigenlijk weinig op tegen hebben als voor elke Chinese smartphone die in het buitenland verkocht wordt er alsnog enkele centen terugvloeien naar Amerika via de Qualcomm-licenties.

De zaak doet ook denken aan eerdere disputen. Nog maar vorig jaar kende een aanslepende, soortgelijke ruzie tussen Apple en Qualcomm haar ontknoping. Apple betaalde toen alsnog ruim 4,5 miljard dollar aan Qualcomm voor licenties.

