De Chinese techgigant lanceert een heel scala aan nieuwe consumententoestellen, van printers, tablets en laptops tot een heuse e-reader.

De Chinese techgigant komt in onze contreien al even niet meer aan de bak met smartphones, dus heeft het aan consumentenkant zijn portfolio stevig gediversifieerd. Op Mobile World Congress in Barcelona toont het bedrijf een heel gamma toestellen die ons moeten doen vergeten waar we Huawei in de eerste plaats voor leerden kennen.

Daaronder dus ook de eerste e-reader van het bedrijf. De zogenoemde MatePad Paper moet het typische e-readergevoel combineren met dat van een notitieblok. Aan boord is een link met de Huawei Books store, waar zo'n twee miljoen boeken in te vinden moeten zijn, en er is ondersteuning voor allerlei e-reader formaten, waaronder uiteraard pdf.

Opvallend is dat het toestel standaard komt een stylus, zodat je er ook notities mee kunt nemen, en er is een ingebouwde microfoon voor geluidsopnames. Dat alles draait bovendien op HarmonyOS, het besturingssysteem van Huawei, en je kan er appjes uit de App Gallery van het bedrijf op installeren. Daardoor lijkt het toestel bij momenten meer op een tablet dan een traditionele e-reader. Een soort hybride variant, dus, met een E Ink-schermpje. Ook de prijs is overigens hybride, het toestel zou voor zo'n 500 euro te koop komen later dit jaar. Da's duur voor een e-reader, en gaat al meer in de richting van een groot tablet.

Het hele thuiskantoor

De MatePad Paper is een nieuwigheid in een verder steeds uitdijend gamma. Op dezelfde dag kondigt Huawei ook een nieuwe laptop aan (de MateBook X Pro), een eerste eigen all-in-on pc (MateStation X), een tablet (MatePad), een draagbare luidspreker en ook Huawei's eerste printer.

Het moet duidelijk zijn dat het bedrijf inzet op het thuiskantoor, met zowat alles wat geen traditionele smartphone is en dus kan draaien op het HarmonyOS besturingssysteem. In de woorden van Richard Yu, CEO van Huawei Consumer Business Group, focust het bedrijf zich op gezondheid, de smart home, reizen, het slimme kantoor en entertainment. Daarbij kan je al die toestellen overigens ook aan elkaar hangen, en zal je er, zoals bij bijvoorbeeld ook Samsungs kantoortoestellen, bestanden van het ene toestel naar het andere kunnen slepen, via een systeem dat Huawei Super Device noemt.

