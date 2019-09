Op haar AI-conferentie heeft Huawei een nieuwe cluster voorgesteld die op grote schaal AI-berekeningen moet maken. De Atlas 900 is volgens het bedrijf daarmee de snelste ter wereld.

Huawei toonde vorig jaar al een deel van haar Atlas-reeks. AI-capabele systemen die onder meer in autonome wagens kunnen worden ingezet (Atlas 800), of in een edge-omgeving om bijvoorbeeld meerdere videostreams simultaan te analyseren (Atlas 500). Atlas 900 gaat een stapje verder en moet kunstmatige intelligentie op (zeer) grote schaal, in de cloud, versnellen. In weze gaat het om een datacenter specifiek voor AI-toepassingen.

Concreet kan de Atlas 900 in een cluster worden ingezet waarbij het een rekensnelheid van 256 tot 1024 PFLOPS@FP16 haalt. In zo'n machine zitten een paar duizend Ascend-chips.

Als voorbeeld wijst Huawei onder meer naar het lokaliseren en identificeren van zo'n 208.000 sterren. Iets wat normaal 169 mandagen zou duren, kan met de Atlas 900 in amper tien seconden. Maar dichter bij huis kijkt het onder meer naar logistiek, city management en manufacturing. Zo toont het een case waar met behulp van AI duizenden kilometers aan zijdedraad worden gecontroleerd, iets wat vroeger met het blote oog moest gebeuren.

Huawei wijst voor de prestaties van haar nieuwste telg ook naar een test voor het trainen op beeldherkenning (ResNet-50 v1.5) waarbij het een model kan trainen in 59,8 seconden, waar 'vendor 2' er 70,2 seconden over doet en 'vendor 1' 76,8 seconden. Al zegt het bedrijf niet expliciet om welke twee concurrenten het gaat.

Bouwstenen voor partners

Tijdens Huawei Connect legt het bedrijf ook haar strategie uit. Zo herhaalt het bedrijf dat het geen plannen heeft om haar eigen chips commercieel aan te bieden. "Wel leveren we clouddiensten aan onze klanten, of onderdelen zodat zij afgewerkte producten kunnen maken," legt ondervoorzitter Ken Hu uit. Tegelijk zet het bedrijf in op drie punten om die aanpak succesvol te maken: open hardware, open source software en ontwikkelaars verder ondersteunen.

Ken Hu, ondervoorzitter Huawei © PVL

"Onze moederborden, AI modules en kaarten zijn open voor onze partners zodat zij er afgewerkte oplossingen mee kunnen maken. Onze software is grotendeels open source beschikbaar zodat zij er commerciële toepassingen mee kunnen bouwen. En tot slot zorgen we dat er op kan ontwikkeld worden zodat ontwikkelaars er hun eigen dingen mee kunnen maken." Vandaag werken er volgens Huawei 1,3 miljoen ontwikkelaars met haar technologie. Dat moeten er, door bijkomende investeringen in die ontwikkelaarscommunity, op termijn 5 miljoen worden.

Dat Huawei intussen internationaal onder vuur ligt, hoofdzakelijk door de lastercampagne vanuit de VS, steekt het niet onder stoelen of banken. Maar de Chinese reus behoudt haar zelfvertrouwen en dankt daarbij expliciet de partners die blijven samenwerken met hen. "We staan onder zware druk, maar we staan er niet slecht voor. Door jullie steun blijven we vooruit gaan en we zullen jullie niet teleurstellen," aldus ondervoorzitter Ken Hu.