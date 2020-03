Na een eigen applicatiewinkel en smartphonediensten test Huawei ook een zoekmachine om minder afhankelijk te zijn van Google.

De dienst draagt de naam Huawei Search en werd opgemerkt door gebruikers op Reddit. Huawei zoekt momenteel testgebruikers en omdat het applicatiebestand makkelijk te vinden was heeft XDAdevelopers de app al kort kunnen bestuderen.

Het gaat om een zoekmachine die nog iets beperkter is dan Google, maar wel websites, video's, nieuws en afbeeldingen indexeert en ook informatie zoals het weerbericht kan tonen.

De app zelf is volgens de gebruikersvoorwaarde een dienst van Aspiegel Limited, Huawei's Ierse dochter. Daarmee lijkt Huawei zich duidelijk niet enkel op een Chinees maar ook Europees publiek te richten.

De zoekmachine is in principe enkel beschikbaar op een toestel van Huawei. Volgens XDA was ze echter wel beschikbaar via deze URL, al geeft die op het moment van schrijven geen zoekmachine weer.

Huawei krijgt op aandringen van de Amerikaanse overheid geen toegang meer tot Google-diensten zoals Google Play en de diensten van Google op Android (zoals de zoekmachine). Het bedrijf heeft daarom intussen zijn eigen applicatiewinkel AppGallery en eigen diensten via Huawei Mobile Services. De zoekmachine is daarbij waarschijnlijk een nieuwe stap om haar toestellen zonder Google's diensten te kunnen aanbieden.

