De topman van het Chinese telecomconcern Huawei, Ren Zhengfei, heeft zware kritiek geuit op de Amerikaanse president Donald Trump, na de Amerikaanse sancties tegen Huawei.

"Ik zie zijn tweets en vind het belachelijk omdat ze elkaar tegenspreken", aldus Zhengfei vandaag in een interview met het financiële persagentschap Bloomberg. De topman liet zich uit over een uitspraak van Trump, waaruit bleek dat sancties tegen Huawei ook onderdeel kunnen vormen van een handelsakkoord tussen China en de VS. Ren Zhengfei benadrukt zich af te vragen op welke manier zijn concern betrokken is in de handelsstrijd en noemt het voorstel van Trump "een grote grap".

De VS hebben Huawei eerder op een zwarte lijst van bedrijven gezet. Trump haalde daarvoor veiligheidsbezorgdheden over Chinese technologie aan. Maar omdat die beschuldigingen tot dusver niet concreet gemaakt zijn, zien veel experten de sancties in de context van het handelsconflict tussen de VS en China.

Beschuldigingen van diefstal van technologie lacht Ren Zhengfei ook weg in het interview. "We staan voor op de VS. Als we achterop zouden hinken, zou Trump ons niet zo hard moeten aanvallen."

Apple

De Huawei-topman toont zich voorts kritisch over de mogelijkheid dat China als vergelding de Amerikaanse Huawei-concurrent Apple in het vizier zou nemen. "Dat zal niet meteen gebeuren. En als het toch zou gebeuren, zal ik de eerste zijn om daartegen te protesteren."