Huawei verdient nu meer aan smartphones dan aan telecominfrastructuur

Huawei zag zijn omzet in consumer business vorig jaar met vijftig procent groeien naar 52 miljard dollar. Die business is vandaag 48 procent van de totale omzet, wat wil zeggen dat Huawei vandaag voor het eerst meer verdient aan smartphones, pc's, tablets en wearables dan aan telecominfrastructuur.

Een kleine nuance daarin is dat de meeste infrastructuurklanten van Huawei op dit moment klaar zijn met hun 4G-netwerk en binnenkort pas investeren in 5G. Die verhoudingen kunnen dus nog stevig schommelen als die markt weer op gang komt.

Maar het recordjaar voor smartphones, met zo'n 208 miljoen toestellen, doet de Chinese gigant dromen. "Zelfs onder de Amerikaanse markt zullen we nummer 1 in de wereld zijn. Dit jaar, of ten laatste volgend jaar," aldus Richard Yu, hoofd van de consumentendivisie op een conferentie in China.

Hij was daarbij ook duidelijk over de (ongestaafde) beschuldigingen vanuit de VS. "Onze klanten hebben vertrouwen in ons. Het zijn enkel politici die ons onder druk proberen te zetten."

5G en vouwbare smartphones

Huawei liet eind vorig jaar al verstaan dat het werkt aan een opvouwbare smartphone. Daarvan weten we nu dat die op het Mobile World Congress zal worden getoond en ten vroegste vanaf april te koop zal zijn.

Op MWC zal het bedrijf ook een 5G chipset onthullen. De Balong 5000 die onder meer in wagens kan worden ingezet en overweg kan met meerdere architecturen die in verschillende landen worden gebruikt. Ook is er sprake van een 5G base station chipset dat het bedrijf klaar heeft. Huawei zal die chipsets niet losstaand verkopen (zoals Intel of Qualcomm wel doen), maar in haar eigen producten aanbieden.