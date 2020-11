Telecomgigant Huawei heeft aangekondigd dat het zijn goedkopere smartphonemerk Honor gaat verkopen. Daarmee hoopt het Chinese bedrijf het merk te redden, dat nu nog zwaar te lijden heeft onder Amerikaanse handelssancties.

Huawei erkent in een persbericht dat zijn consumententak onder zware druk staat door de sterk verminderde beschikbaarheid van componenten voor zijn smartphonedivisie. Het Chinese bedrijf ondervindt last van de sancties die de Trump-administratie heeft ingevoerd na beschuldigingen over spionage. Huawei heeft die beschuldigingen overigens altijd ontkend.

Overleven

Door de sancties kan het concern geen Amerikaanse chips of andere technologie meer aankopen, en mag het bijvoorbeeld ook geen Google-diensten of -apps meer voorinstalleren op zijn toestellen. Dat is een groot probleem voor de smartphones van Honor. De beslissing om het filiaal te verkopen, moet Honor in staat stellen te overleven, klinkt het. Huawei zal geen enkel aandeel meer in het bedrijf hebben en evenmin betrokken zijn bij het management.

Koper van Honor wordt Shenzhen Zhixin New Information Technology, een overheidsbedrijf uit de stad Shenzen in het zuiden van China. Financiële details werden niet meegedeeld.

