In Zweden is het Chinese technologiebedrijf Huawei er ook in beroep niet in geslaagd zijn uitsluiting van het leveren van 5G-infrastructuur ongedaan te maken.

De Verenigde Staten beschuldigen het Chinese bedrijf er al jaren van te spioneren voor de Chinese overheid. Het bedrijf heeft dat steeds ontkend. Zweden was in 2020 het tweede land in Europa, na het Verenigd Koninkrijk, om de Chinese leverancier bijna volledig uit te sluiten van leveringen voor de infrastructuur van het 5G-netwerk.

De Zweedse overheid verplichtte de telecomoperatoren ook om al geïnstalleerde Chinese technologie te verwijderen tegen 1 januari 2025. Huawei was naar de rechtbank gestapt tegen die maatregelen, maar haalde geen gelijk. De rechtbank in beroep oordeelde woensdag dat het voldoende aannemelijk is dat apparatuur van Huawei in het hart van de 5G-infrastructuur de veiligheid van Zweden kan schaden. De maatregel woog op de banden tussen Zweden en China. Peking dreigde destijds met 'gevolgen' voor Zweedse bedrijven die actief zijn in China. Zweden heeft met Ericsson een grote concurrent van Huawei.

