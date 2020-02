Huawei heeft tijdens een persevent in Barcelona zijn tweede opvouwbare smartphone gepresenteerd. De Mate XS is de opvolger van de Mate X van een jaar geleden. Het toestel komt volgende maand op de markt en krijgt een 'prijskaartje' mee van 2.499 euro.

De Mate XS heeft een steviger scherm en beter scharnier dan zijn voorganger, vertelde Huawei bij de presentatie maandag in Barcelona. De nieuwe smartphone draait zoals verwacht niet op de volwaardige versie van Android, omdat de Chinezen nog steeds op een Amerikaanse zwarte lijst staan.

Huawei wilde het toestel aanvankelijk onthullen op het Mobile World Congress, maar de belangrijke beurs werd een twee weken geleden afgelast vanwege het coronavirus. Daarom besloot Huawei in Barcelona een eigen presentatie te houden.

Huawei en Samsung zijn verwikkeld in een strijd om de markt voor opvouwbare smartphones. De Zuid-Koreanen toonden de wereld enkele weken geleden hun nieuwste opvouwbare toestel, de Galaxy Z Flip. Huawei stelde op het persevent ook nog een tablet, twee laptops en een luidspreker voor. Bovendien introduceert het bedrijf volgende maand zijn nieuwe flagship-phones, de P40 en de P40 Pro.

