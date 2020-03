Huawei verwacht voor dit jaar een daling van twintig procent in zijn smartphoneverkoop. Onder meer het door de VS opgelegde handelsverbod en het daarbij horende verlies van Android-ondersteuning, lijkt het bedrijf parten te spelen.

Dat moet blijken uit een rapport van techsite The Information. De Chinese telecomgigant stond vorig jaar nog op twee in de lijst van meest verkochte smartphones. Toen verkocht het nog 240 miljoen toestellen. Volgens het rapport verwacht Huwei om dit jaar 190 tot 200 miljoen smartphones te verschepen, een daling met 20 tot 25%.

Een en ander is het gevolg van een exportverbod van de Amerikaanse regering. In een aanslepend handelsconflict tussen dat land en China heeft de Amerikaanse overheid zijn bedrijven verboden om diensten en onderdelen te leveren aan Huawei. Daardoor ziet het bedrijf zich genoodzaakt om eigen hardware te bouwen, maar het verliest ook een deel van de diensten van Google, en dan specifiek van Android. Nieuwere toestellen van het merk draaien nog wel op dat besturingssysteem, maar gebruiken alleen de openbronelementen daarvan. Diensten als de Play Store vallen weg.

Zo'n zestig procent van Huawei's toestellen worden in thuisland China verkocht, waar het bedrijf ook zonder Android verder kan. Google heeft weinig diensten in dat land en de markt zelf lijkt er een stevige voorkeur te hebben voor eigen Chinese apps, al was het maar omdat de overheid bijzonder streng is voor buitenlandse bedrijven. En die Chinese apps hebben al, of zullen bijzonder snel, een versie hebben die past in Huawei's eigen app store.

In andere markten, waaronder Europa, kan het gebrek aan Google diensten echter veel mensen afschrikken. Bij de voorstelling van zijn nieuwe foldable benadrukte Huawei dat het inzet op lokale apps voor zijn app store, maar die adoptie zal waarschijnlijk trager verlopen. Het bedrijf verwacht alvast dat internationale klanten dit jaar toch terughoudender zullen zijn om de toestellen aan te schaffen.

