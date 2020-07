Voor de allereerste keer heeft Huawei wereldwijd méér smartphones verkocht dan concurrent Samsung. Dat meldt marktanalist Canalys.

Huawei wist in het tweede kwartaal wereldwijd meer smartphones te verschepen dan eender welke andere leverancier. Dat is meteen het eerste kwartaal in negen jaar dat niet Samsung, noch Apple de wereldwijde marktleider is. Huawei verscheepte 55,8 miljoen toestellen - weliswaar 5% minder jaar-op-jaar - maar grote concurrent Samsung viel vergeleken met Q2/2019 veel sterker terug. Samsung klokt in Q2/2020 af op 53,7 miljoen verscheepte smartphones wat een daling met 30 procent betekent.

'Huawei verkoopt 70 procent van de smartphones nu in het thuisland'

Opmerkelijk toch, want zoals we allemaal weten heeft het Chinese Huawei nog steeds sterk te lijden onder de door de Amerikaanse overheid opgelegde handelsbeperkingen. De grote groei voor Huawei blijkt in de Chinese thuismarkt te zitten. Daar ging het volume van verscheepte smartphones de hoogte in met 7%, terwijl het overzees een daling met 27% incasseert. Volgens Canalys betekent dit dat Huawei ondertussen al meer dan 70 procent van haar smartphones op het Chinese vasteland verkoopt.

Voor het eerst in negen jaar overtroeft Huawei grote concurrent Samsung. © Canalys

Impact van covid-19

"Dit is een opmerkelijk resultaat dat vorig jaar maar weinig mensen voorspeld zouden hebben", meent Ben Stanton, senior analyst bij Canalys. Heeft dat dan te maken met de coronapandemie? Absoluut. "Zonder covid-19 was dit niet gebeurd. Huawei heeft optimaal kunnen profiteren van de Chinese economische heropleving om haar smartphonebusiness extra leven in te blazen", aldus Stanton. In China is sprake van een sterke economische heropleving na de initiële uitbraak van corona: Fabrieken zijn weer open, de economie draait weer en heropflakkeringen van het virus worden snel weer de kop ingedrukt. Samsung is maar beperkt aanwezig in China met nauwelijks 1 procent marktaandeel. De voor Samsung belangrijkere markten als Brazilië, India, de Verenigde Staten en ook Europa zijn economisch veel zwaarder getroffen door de pandemie en de lockdowns.

Toch zou het feestje voor Huawei van korte duur kunnen zijn. Canalys-analist Mo Jia wijst er op dat Samsung allicht snel weer de eerste positie kan veroveren van zodra de wereldwijde economie weer rechtkrabbelt na de mokerslagen van covid-19. Die andere grote smartphoneleverancier Apple geeft overigens vrijdag een update over de verkoopcijfers van de iPhone.

