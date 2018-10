Huawei: "We zijn de meest transparante technologieleverancier ter wereld."

Huawei organiseert deze week zijn AI-conferentie in Shanghai. In de marge daarvan sprak ook John Suffolk, hoofd cybersecurity en privacy van het bedrijf, over de uitdagingen van Huawei op securityvlak. De olifant in de kamer kwam tijdens een vragensessie al snel naar boven: Hoe gaat het bedrijf om met beschuldigingen van spionage, vooral vanuit Amerikaanse hoek?

"Ik krijg de vraag in verschillende landen en het is normaal dat ze wordt gesteld: Wie is Huawei, wat gebeurt er daar in China? De realiteit is dat we trots zijn op ons bedrijf en op het feit dat we Chinees zijn."

"Maar we maken ons geen zorgen over mensen die zeggen dat ze ons niet vertrouwen net omdat we Chinees zijn. Daar zeg ik duidelijk tegen 'Kom ons bekijken en controleren, we staan open voor iedereen en we zijn de meest transparante technologieleverancier ter wereld. We tonen dat aan iedereen die dat wil zien."

GDPR wereldwijd

Verder in de sessie legt Suffolk onder meer uit hoe het bedrijf AI traint op basis van big data en data lakes. Verrassend genoeg ziet hij GDPR daarbij niet als een obstakel om dat te doen.

"Het maakt data lakes net makkelijker. Een marketingverantwoordelijke zou me waarschijnlijk tegenspreken, maar ik hou van processen en regels die zeggen wat je wel of niet mag doen."

Hij nuanceert daarbij dat GDPR zeer interpreteerbaar is per context. "Maar dat maakt het gebruik van die data in data lakes niet moeilijker. Je moet er alleen voor zorgen dat wanneer je die data opvangt, je expliciete toestemming of juridische grond hebt om dat te mogen doen. Als je daar over discussieert zal er altijd iemand zeggen dat iets net wel of net niet mag. Maar de basis is dat GDPR duidelijke grenzen stelt voor persoonlijke data en de toestemming errond. Daarom zie ik het niet als barrière."

Tot slot merkt Suffolk op dat het bedrijf de Europese datawetgeving vandaag gebruikt als een wereldwijde standaard. "De wetgeving zorgt er voor dat we de juiste vragen stellen aan gebruikers. GDPR is een positieve stap en het is vandaag onze baseline voor onze privacyaanpak wereldwijd."