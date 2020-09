Het hoofd van Huawei's consumentenafdeling zegt dat het eigen OS Harmony volgend jaar op alle smartphones draait. Dat lijkt een afscheid van Android in te luiden.

Richard Yu, verantwoordelijk voor onder meer de smartphones bij de Chinese telecomreus, zegt op de ontwikkelaarsconferentie van zijn bedrijf dat Harmony OS volgend jaar op alle smartphones van het bedrijf zal draaien.

Dat lijkt te betekenen dat Huawei niet langer gebruik zal maken Android. Of beter gezegd: Huawei Mobile Services, een op Android gebaseerd besturingssysteem zonder de apps van Google, waaronder de Google Play. Huawei mag van de VS immers geen Google-diensten meer gebruiken.

Exacte details zijn nog niet bekend. Zo is het niet helemaal duidelijk of hij vooral doelt op telefoons voor de Chinese/Aziatische markt, of dat het wel degelijk om alle nieuwe smartphones gaat die het bedrijf op de markt brengt vanaf 2021.

Harmony OS bestaat al enige tijd, maar op de ontwikkelaarsconferentie wordt versie 2.0 voorgesteld. Het gaat om een besturingssysteem dat zowel IoT-toestellen ondersteunt als zwaardere toestellen zoals smartphones. Toestellen als smart TV's en wearables (tot 128 MB RAM) worden nu al ondersteund. Vanaf april 2021 is er ondersteuning voor toestellen tot 4GB RAM. Huawei zal het besturingssysteem ook als open source beschikbaar stellen voor andere fabrikanten.

Huawei is de tweede grootste smartphoneverkoper, maar vaart door zware druk van de VS door woelige wateren. Sinds vorig jaar moet het bedrijf het zonder ondersteuning van Google stellen, waardoor het geen apps uit de Play Store kan aanbieden. Maar intussen verbiedt de VS ook dat Amerikaanse bedrijven technologie of onderdelen aan Huawei leveren waardoor op termijn een onderdelentekort dreigt.

Een eigen besturingssysteem lost dat eerste probleem deels op. Maar het blijft koffiedik kijken of ook de Westerse consument open staat voor een nieuw besturingssysteem naast Android of iOS (iPhone), waar het app-ecosysteem nog sterk moet bijbenen om de concurrentie aan te gaan.

