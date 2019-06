Om consumenten gerust te stellen is Huawei een website gestart waarin het vragen beantwoordt en valse geruchten ontkracht. De reeds gecommercialiseerde toestellen, in het bijzonder de smartphones, zullen normaal blijven werken en zullen de veiligheids- en andere updates van besturingssysteem Android krijgen, verzekert de Chinese telecomreus.

Omwille van de spionageverdenking en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, is het Amerikaanse bedrijven verboden om sinds midden mei nog technologie te leveren aan Huawei. De Chinese telecomgigant is nochtans afhankelijk van Amerikaanse chips voor zijn smartphones. Google, dat Huawei zijn besturingssysteem Android levert, liet dan weer weten dat het zijn samenwerking met Huawei zou moeten stopzetten.

Huawei ziet als gevolg van die handelssancties zijn internationale verkoop hevig getroffen. Het bedrijf maakte al melding van een daling dit jaar met 40 procent van zijn internationale verkoop van smartphones.

In België is de impact minimaal, klinkt het bij Huawei België. "Tot midden mei was de groei groter dan erna, toen er een kleine daling kwam ten gevolge van de recente ontwikkelingen. Maar in vergelijking met een jaar geleden is er een stijging van de verkoop met 20 procent", klinkt het.

Website moet twijfels wegnemen bij consument

De Belgische divisie van 's werelds op één na grootste fabrikant van mobiele telefoons hoopt nu de consument in ons land gerust te stellen en alle twijfels weg te nemen. Daarvoor is een website gelanceerd, om een antwoord te bieden op alle vragen. "Alle smartphones, tablets en computers van Huawei zullen veiligheidsupdates en updates van Android (en Microsoft voor de computers, nvdr.) blijven ontvangen. Wie een toestel gekocht heeft of van plan is dat te doen kan blijven gebruikmaken van de applicaties, zoals gewoonlijk. Alle apparaten blijven gedekt door de garantie van de fabrikant", luidt het.

"Vanuit ons oogpunt is er momenteel niks veranderd met betrekking tot de consument", zegt Allen Yao, directeur van de consumentendivisie van Huawei België. Het bedrijf hoopt vooral zijn partnerschap met Google voort te zetten. Het zegt open te staan voor samenwerking met zijn partners om te bewijzen dat er geen sprake is van spionage of achterpoortjes die dat zouden toelaten.

Plan B

Huawei geeft wel aan over een plan B te beschikken, als het verbod op levering van technologie van Amerikaanse bedrijven behouden blijft na midden augustus. Het bedrijf is zijn eigen complete ecosysteem aan het ontwikkelen, dat de gebruikerservaring moet verbeteren, zo maakte Huawei zich sterk. "We concentreren ons op plan A, maar de huidige situatie zou Huawei ertoe kunnen aanzetten om nog beter te worden", aldus Allen Yao.

Geen bewijs voor welke dreiging dan ook

Huawei, dat ook netwerkuitrusting levert, zegt ook dagelijks in contact te zijn met de grote Belgische telecomoperatoren (Proximus, Orange en Telenet). De recente ontwikkelingen hebben volgens het Chinese bedrijf "niet de minste impact" op die samenwerking.

Het Belgische centrum voor de cyberveiligheid heeft geen negatief advies gegeven over het Chinese technologiebedrijf. Na maanden onderzoek heeft het orgaan geen concreet bewijs gevonden over welke dreiging dan ook. "We zijn bereid om de Belgische autoriteiten een 'non spying agreement' te geven" om te bewijzen dat we niet spioneren, luidt het bij Huawei. "Weinig technologiebedrijven zijn bereid om toegang te geven tot hun broncode zoals wij doen."