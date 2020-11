Het Chinese Huawei wil een chipfabriek bouwen in Shanghai zonder gebruik te maken van Amerikaanse technologie, meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Het bedrijf zoekt een strategie om onder de druk van de Amerikaanse sancties uit te komen.

Peking heeft een pad uitgestippeld om economisch meer zelfvoorzienend te worden. Onder meer door het Amerikaanse handelsembargo tegen Huawei kunnen de Chinezen er niet langer op vertrouwen dat ze bepaalde technologie elders kunnen aanschaffen.

Enorme tegenvaller

Zo gebruikt Huawei voor de fabricage van zijn Kirin-chips, die gefabriceerd worden door het Taiwanese TSMC, zowel Amerikaanse software als andere buitenlandse technologie. De technologiereus heeft de productie van deze smartphone-processor inmiddels dan ook noodgedwongen moeten stopzetten, wat een enorme tegenvaller voor het bedrijf is.

Washington verdenkt Huawei van spionage voor de Chinese overheid, wat het bedrijf ontkent. Verschillende Europese landen werden in het verleden door de VS gewaarschuwd om voor de uitrol van 5G niet in zee te gaan met de Chinese ondernemingen.

