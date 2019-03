'Huawei wil de Verenigde Staten aanklagen'

De rechtszaak is nog niet officieel maar volgens bronnen van de New York Times bereidt het Chinese bedrijf een rechtszaak voor die zal worden ingediend in het Oostelijk district van Texas. Huawei zou volgens de krant willen aanklagen dat het bedrijf werd uitgesloten zonder dat het ooit werd veroordeeld.

De Amerikaanse overheid voert al jaren een kruistocht tegen Huawei, en in mindere mate tegen diens landgenoot ZTE. De VS beweren dat Huawei-apparatuur kan worden gebruikt om namens de Chinese overheid te spioneren. Daarom bant het zelf alle Huawei-toestellen, maar zet het ook druk op Amerikaanse operatoren en zelfs buitenlandse bondgenoten waarbij het Huawei consequent als onveilig afschildert, ook al heeft het hiervoor nooit bewijzen geleverd. Huawei zelf geeft geen reactie op het artikel van de New York Times.

De zaak komt naar boven net nu bekend raakt dat Huawei-CFO Meng Wanzhou mag worden uitgeleverd door Canada aan de VS, iets waarvoor zij intussen Canada voor aanklaagt. Deze zaak heeft echter niets te maken met spionage, maar met de beschuldiging dat Huawei via een dochteronderneming technologie aan Iran verkocht, wat niet mag van de Amerikanen.