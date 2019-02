Huawei wil diep in de buidel tasten om ongerustheid weg te halen

"We zouden het hier op MWC niet over politiek rond 5G, maar over de technologie moeten hebben", zei Pang daarover. "Maar ik kan alleen maar antwoorden dat we al 15 jaar goede banden hebben met operatoren. Dat we ons al die tijd aan lokale wetgevingen gehouden hebben. En dat er in die 15 jaar nooit één enkel securityprobleem geweest is met onze producten."

In een gesprek met journalisten op het Mobile World Congress in Barcelona waarop Data News ook aanwezig was, maakte Vincent Pang, president van de West-Europese regio binnen Huawei, nogmaals duidelijk dat het bedrijf vastbesloten is om komaf te maken met de ongerustheid over security in de Huawei-producten. Eerder had het telecombedrijf al bekend gemaakt dat het meer dan 2 miljard dollar investeert in een transformatieplan van vijf jaar waarin security voorop staat. "Als dat nodig is, zullen we zeker extra budgetten vrijmaken. De totale investering kan significant meer worden dan de 2 miljard dollar die we al aankondigden", zei Pang nu.

Het statement komt er allicht niet toevallig: vorige week waarschuwde het Brtise National Cyber Security Centre nog dat het nog steeds geen plan voor dat transformatieproject gezien heeft. En enkele uren voor het gesprek met Pang, was er nog de waarschuwing van het hoofd van de Britse inlichtingendienst GCHQ, Jeremy Fleming, over de gevaren die er schuilen als landen Chinese technologiebedrijven betrekken bij hun telecomnetwerk.

Tegelijk erkent Pang de security-bezorgdheden die overheden hebben, "maar dit is een uitdaging voor de hele industrie, voor de hele waardeketen: niet enkel Huawei." Dit wordt meteen een belangrijke taak voor het nieuwe security center dat Huawei volgende week opent in Brussel. "Het is de bedoeling een pan-Europees antwoord te bieden op de security-uitdagingen", klinkt het.

'Huawei zal nooit backdoor installeren op vraag van Chinese overheid'

Vincent Pang kwam ook nog even terug op het interview van Huawei-oprichter en CEO Ren Zhengfei op 15 januari. "Ik was er de hele tijd bij, en ik kan jullie verzekeren dat het statement van Zhengfei niet duidelijker kon zijn. Hij zei duidelijk dat Huawei nooit een verzoek van de Chinese overheid gekregen heeft om backdoors te installeren in netwerkapparatuur.

Toen een journalist vervolgens vroeg of Huawei ooit een backdoor zou installeren op vraag van de Chinese overheid, was het antwoord: nee. Meer nog, Zhengfei zei er meteen bij dat hij zijn bedrijf dan meteen zou stopzetten of verkopen. Duidelijker kon hij toch niet zijn?", aldus Pang.

Meer transparant worden

Op de vraag of Huawei fouten gemaakt heeft, antwoordde Pang na enige aarzeling dat "het bedrijf de omvang van de uitdaging onderschat heeft" die ingezet werd door de aanval van Amerikaans president Donald Trump op Chinese (netwerk)apparatuur. "We moeten nog meer transparant zijn over onze manier van werken, onze technologie, maar ook in onze manier van communiceren. Daarin moeten we onszelf nog verbeteren", zei Pang. Dat hij zelf ook 'director global media' wordt en zo de contacten met de media aanstuurt ziet hij zelf als een van de logische stappen.

"Laat het duidelijk zijn. We zijn hier voor de lange termijn in Europa. We doen al 15 tot 20 jaar goede zaken met Europa en willen minstens voor 30 tot 40 jaar verder blijven werken en groeien in Europa. Ik ben overtuigd van de positieve uitkomst", besluit de Europese topman van Huawei. Huawei haalt naar eigen zeggen zo'n 10 tot 15 procent van alle omzet uit Europa. Concrete cjfers op de Europese groeiambitie plakken, wil Pang niet.