Huawei is volgens bronnen van Reuters in onderhandeling om haar Honor smartphonereeks te verkopen. Daarmee kan die ontsnappen aan de Amerikaanse handelsban.

Het gerucht circuleert al een tiental dagen, maar Reuters maakt het nu iets concreter. Volgens bronnen van het persbureau zijn er gesprekken met Digital China, de belangrijkste distributeur van Honor, voor een overname. Al worden ook TCL en Xiaomi genoemd als mogelijke kandidaten.

Daarbij zou Huawei de Honor-toestellen verkopen voor 15 tot 25 miljard Yuan (1,9 miljard tot 3,16 miljard euro). Formeel geeft Huawei geen commentaar op het gerucht.

Honor bestaat sinds 2013 en focust zich vooral op goedkopere toestellen die hoofdzakelijk online verkrijgbaar zijn, ook in België. Huawei zou zich, nu het onder druk staat door Amerikaanse handelsembargo's, willen focussen op haar hoofdmerk (Huawei zelf), met toestellen in het hogere segment.

Honor verkocht in het tweede kwartaal van dit jaar zo'n 14,6 miljoen toestellen, goed voor een vierde van Huawei's totale smartphoneverkoop, zegt Reuters op basis van cijfers van marktanalist Canalys. Maar de marges op goedkope telefoons liggen lager.

Een afsplitsing zou in praktijk niet al te moeilijk moeten zijn. De Honor- en Huawei-toestellen zijn vandaag al vrij gescheiden merken. Een overname zou daarbij het merk, de R&D en de bevoorradingsketen omvatten.

Extra meegenomen voor Honor en de nieuwe eigenaar is dat het merk bij een verkoop niet langer onderhevig is aan de Amerikaanse sancties. Hoewel Honor nog steeds in Chinese handen blijft, is dat voor de VS minder een probleem.

