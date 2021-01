De eerste fabriek van Huawei buiten China zal in 2023 operationeel zijn. Als locatie werd gekozen voor de Franse stad Brumath in de Elzas. Dat heeft Catherine Chen, vicepresident van het Chinese technologiebedrijf, officieel bevestigd.

Huawei wil met de nieuwe fabriek vooral inzetten op 5G-technologie om de Europese markt te veroveren. De vestiging zou volgens het bedrijf 300 directe banen opleveren en 500 op lange termijn. Er zal voor 1 miljard euro aan apparatuur per jaar worden geproduceerd. Eerder werd ook al een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum (R&D) in Parijs aangekondigd. Het bedrijf heeft al zo'n duizend mensen in dienst over heel Frankrijk.

Spionage niet aangetoond

Huawei wordt al een tijd van spionage beschuldigd. Het zou zijn technologie gebruiken om informatie naar de Chinese overheid door te spelen. Landen zoals de Verenigd Staten, Zweden en Groot-Brittannië hebben een verbod op het gebruik van Huawei-technologie voor hun telecomnetwerken. De spionage is wel nog nooit publiekelijk aangetoond.

Ook in België kozen Proximus en Orange Belgium ervoor om niet met Huawei in zee te gaan voor hun nieuwe 5G-netwerk, maar de bedrijven ontkennen dat daar politieke redenen achter zitten.

