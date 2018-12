Huawei zit Samsung op de hielen

In het derde kwartaal werden er volgens Gartner 389 miljoen smartphones verkocht, een kleine stijging van 1,4 procent. Die stijging is bijna volledig afkomstig van Huawei en Xiaomi, respectievelijk de nummers twee en vier op de markt.

Samsung blijft marktleider maar ziet haar marktaandeel zakken met 2,4 procentpunt tot 18,9 procent. Huawei maakt de omgekeerde beweging en bedient momenteel 13,4 procent van de markt, 4,4 procentpunt meer dan een jaar geleden. Op de derde plaats komt Apple met 11,8 procent. Het bedrijf groeit licht, maar zo weinig dat het procentueel niet merkbaar is.

Volgens Gartner is het voor Samsung de grootste daling sinds het bedrijf smartphonecijfers begon te meten. De S9, S9+ en Note 9 deden het marktaandeel niet heropleven, tegelijk botst het in het midden en lage segment op concurrentie van Chinese merken. Voor Apple ligt het iets anders: de iPhonemaker lanceerde pas in september nieuwe toestellen, hier zal het vierde kwartaal het jaar maken of kraken verwacht Gartner.

Hoewel de grote bevindingen gelijk lopen, zit er wel wat verschil tussen de vaststellingen van Gartner en dienst concurrent IDC dat vorige maand al kwartaalcijfers over de smartphonemarkt vrijgaf. Zo spreekt Gartner van een stijging van 1,4 procent en 389 miljoen toestellen. Volgens IDC daalt de markt met zes procent en gaat het om 355,2 miljoen toestellen. Enige foutenmarge bij beide cijfers dienst dus wel in acht genomen te worden.

5G nog niet voor meteen

De verzadiging van de markt doet fabrikanten kijken naar nieuwe technologie. De analist verwacht in de toekomst meer vouwbare toestellen en toestellen met 5G. Al is dat nog niet voor volgend jaar.

"2019 wordt belangrijk voor onderzoek en ontwikkeling en het testen van verschillende 5G-technologieën, maar het is onwaarschijnlijk dat we 5G al zullen zien opduiken in aanzienlijke volumes voor 2020," stelt Roberta Cozza, research director bij Gartner. "We verwachten dat er tegen 2020 zo'n 65 miljoen 5G-telefoons worden verkocht."