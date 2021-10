De Franse keten Hubside.Store, gespecialiseerd in refurbished multimedia, opende deze week zijn tweede winkel in Brussel, in winkelcentrum City 2. De ambitie is om tegen eind januari nog eens zes vestigingen in ons land te openen.

Hubside.Store streek in de zomer neer in ons land, en heeft intussen al winkels in Louvain-La-Neuve, Doornik en - de eerste vestiging in het Brussels Gewest - het Woluwe Shopping Center. Nog op de planning voor dit jaar: een winkel op de Louisalaan in de hoofdstad.

Duurzame multimedia

De keten, onderdeel van de Franse groep Indexia, wil naar eigen zeggen de referentie worden in duurzame multimedia. In de nieuwe winkel in City 2 staat de circulaire (digitale) economie dan ook centraal, met een uitgebreid assortiment nieuwe en refurbished toestellen. Het aanbod gaat van smartphones en tablets over spelcomputers tot laptops en tv's.

Lees ook: Franse keten met tweedehandse smartphones komt naar België

Hubside.Store plant in totaal zo'n dertig winkels in België, liet de keten afgelopen zomer weten. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit jaar twintig zaken te openen, maar die ambitie werd bijgesteld naar 'tien winkels tegen eind januari 2022'. Zo zijn er de komende weken onder meer nog openingen voorzien in Sint-Niklaas (Waasland Shopping Center), Wijnegem (Shop Eat Enjoy), Charleroi (Shopping Rive Gauche) en Bergen (Shopping center Les Grands Prés).

Om de verdere groei te kunnen realiseren, heeft Hubside.Store momenteel 48 openstaande voltijdse vacatures over heel België.

Hubside.Store streek in de zomer neer in ons land, en heeft intussen al winkels in Louvain-La-Neuve, Doornik en - de eerste vestiging in het Brussels Gewest - het Woluwe Shopping Center. Nog op de planning voor dit jaar: een winkel op de Louisalaan in de hoofdstad.De keten, onderdeel van de Franse groep Indexia, wil naar eigen zeggen de referentie worden in duurzame multimedia. In de nieuwe winkel in City 2 staat de circulaire (digitale) economie dan ook centraal, met een uitgebreid assortiment nieuwe en refurbished toestellen. Het aanbod gaat van smartphones en tablets over spelcomputers tot laptops en tv's.Hubside.Store plant in totaal zo'n dertig winkels in België, liet de keten afgelopen zomer weten. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit jaar twintig zaken te openen, maar die ambitie werd bijgesteld naar 'tien winkels tegen eind januari 2022'. Zo zijn er de komende weken onder meer nog openingen voorzien in Sint-Niklaas (Waasland Shopping Center), Wijnegem (Shop Eat Enjoy), Charleroi (Shopping Rive Gauche) en Bergen (Shopping center Les Grands Prés).Om de verdere groei te kunnen realiseren, heeft Hubside.Store momenteel 48 openstaande voltijdse vacatures over heel België.