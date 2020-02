Demetra, de scanner van Barco om huidvlekjes op te volgen, zal nog dit jaar in Amerika in gebruik worden genomen. Het Kortrijkse technologiebedrijf kreeg hiervoor goedkeuring van de Amerikaanse autoriteiten.

Behalve in de Verenigde Staten zal de scanner in de loop van 2020 ook in enkele andere, nog niet nader genoemde landen worden gelanceerd. Er liep al een proefproject in België en in Duitsland.

De Demetra van Barco is een scanapparaat met artificiële intelligentie dat dermatologen in staat stelt om beelden van huidvlekjes te maken en de evolutie ervan op te volgen. Ongeveer een op de drie kankerdiagnoses betreft huidkanker. In de VS zou twintig procent van de volwassenen de zieke ooit ontwikkelen. Preventie is daarom essentieel.

Barco kreeg voor de Demetra vorig jaar al groen licht van de Europese autoriteiten. De huidscanner wordt sindsdien in België en in Duitsland door een honderdtal dermatologen gebruikt.

