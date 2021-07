Het tweede kwartaal van IBM was het sterkste van de afgelopen drie jaar. Met dank aan de hybride cloud én de nieuwe strategie van topman Arvind Krishna.

De omzet gaat met 3,4 procent omhoog tot 18,7 miljard dollar, omgerekend 15,8 miljard euro. Clouddiensten zijn goed voor 7 miljard, wat een toename van 13 procent betekent. De tak Wereldwijde Technologiediensten bleef qua omzet vrijwel gelijk. IBM is bezig die tak op eigen benen te zetten onder de naam Kyndryl. Het gaat om de grootste omzetstijging voor IBM in drie jaar. De nettowinst daalde wel 2,6 procent tot ruim 1,3 miljard dollar.

De reden voor de stijging is de sterke vraag naar clouddiensten nu thuiswerken en hybride werken voorlopig niet weg te denken zijn. Daarmee werpt de nieuwe strategie die IBM onder topman Arvind Krishna heeft ingezet zijn vruchten af. IBM kocht in 2019 Red Hat voor 33 miljard dollar. Daarmee zette het bedrijf in op wat het de hybride cloud noemde. Bedrijven kunnen daarmee hun eigen systemen koppelen aan cloudruimte die ze huren van anderen. IBM moet nu aantonen de groei ook zonder Jim Whitehurst te kunnen voortzetten. Hij was de voormalige topman van Red Hat en belangrijk bij het bedenken en uitvoeren van de hybride cloudstrategie.

IBM koopt extra cloudexpertise

Enkele dagen geleden kondigde 'Big Blue' nog aan dat het Bluetab overneemt. IBM lijft Bluetab Solutions Group in en verstevigt zo het portfolio van data- en hybride cloud-adviesdiensten.Bluetab wordt een strategisch onderdeel van IBM's consultancy-afdeling voor dataservices om zo de hybride cloud- en AI-strategie verder te ontwikkelen.

Minder dan twee weken geleden maakte IBM ook bekend dat het BoxBoat Technologies overneemt. Ook dat bedrijf - opgericht in 2016 met hoofdkwartier in Bethesda (Maryland) - past binnen de hybrid cloud strategie en is voornamelijk een dienstenleverancier rond Kubernetes-containers en DevOps. Met BoxBoat wil IBM de adoptie van Red Hat OpenShift wereldwijd versnellen. Financië details van beide overnames werden niet meegedeeld.

