Hyundai en Kia gingen maandag onderuit op de beurs in Seoul. Beleggers reageerden teleurgesteld op een verklaring van de twee Zuid-Koreaanse automakers dat er geen gesprekken worden gevoerd met Apple rond de ontwikkeling van zelfrijdende elektrische auto's.

Hyundai leverde bijna zes procent in en Kia Motors raakte veertien procent kwijt. In de afgelopen weken schoten de aandelenkoersen van beide bedrijven juist omhoog door geluiden dat de autobouwers samen met Apple zelfrijdende wagens zouden gaan ontwikkelen. De Amerikaanse nieuwszender CNBC beweerde zelfs al te weten waar de productie van de vermeende 'Apple Car' zou gaan plaatsvinden, namelijk in de Amerikaanse staat Georgia.

Geruchtenmolen

In een wettelijke update onder de regels van de Zuid-Koreaanse aandelenmarkt laten Kia en Hyundai nu echter weten geen onderhandelingen te voeren met Apple omtrent zo'n zelfrijdende auto.

Sinds begin januari kregen de al langer circulerende geruchten over plannen van Apple om zulke wagens te maken, nieuwe adem. Daarbij ging het om een mogelijke samenwerking met Hyundai en Kia. Aanvankelijk had Hyundai die gesprekken bevestigd, maar het bedrijf trok dat daarna opnieuw in. De bekendmaking door Hyundai zou tot boosheid bij Apple hebben geleid, dat nieuwe ontwikkelingen doorgaans strikt geheimhoudt.

Apple zelf is nooit ingegaan op de geruchten. Mocht er toch iets van waar zijn, dan is het nog maar de vraag in welke mate het bedrijf zelf betrokken is bij de bouw van wagens, of enkel technologie en software levert.

