Een kleine duizend Belgische Hyundai Kona Electric wagens worden teruggeroepen. In sommige gevallen kan de batterij in brand vliegen.

De terugroepactie is wereldwijd en slaat op de volledig elektrische versie van de Kona Electric die tussen september 2017 en eind maart 2020 werd geproduceerd. In Europa gaat het om 37.000 wagens. Voor België en Luxemburg samen gaat het om 943 voertuigen.

Hyundai benadrukt dat de kans klein is dat er effectief brandgevaar is. Er zijn wereldwijd dertien gevallen opgetreden waar er een defect aan de hoogspanningsbatterij werd vastgesteld, onder meer in Canada en Oostenrijk.

Hyundai begon begin deze maand al met een terugroepactie in Zuid-Korea. Daar gaat het om 25.564 wagens uit dezelfde periode. Nu wordt die actie uitgebreid naar de rest van de wereld.

Klanten worden per brief geïnformeerd over de actie. Het probleem kan in de meeste gevallen worden opgelost met een software-update. In sommige gevallen kan het zijn dat er ook aan de batterij zelf aanpassingen moeten gebeuren.

