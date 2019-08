Hyundai lanceert zijn eerste model waarbij zonnepanelen op het dak de batterij van het hybride systeem bijladen. De technologie moet het brandstofverbruik verlagen en de elektrische actieradius vergroten.

De Sonata was vroeger bij ons te koop, maar momenteel is dit model enkel beschikbaar op de Koreaanse thuismarkt en in Noord-Amerika. De hybride aandrijving maakt gebruik van een tweeliter benzinemotor en een zestrapsautomaat met de hybride aandrijving.

Het zonnedak is opgebouwd uit een structuur van silicium-zonnepanelen die op het dak van de auto werden gemonteerd. Zelfs tijdens het rijden kan elektriciteit opgewekt worden om de batterij bij te laden. Wanneer de wagen in de zon staat, kunnen de fotovoltaïsche cellen de batterij voor 30 tot 60 procent opladen. Wanneer de Sonata dagelijks 6 uur kan opladen, zal de bestuurder naar verwachting jaarlijks 1.300 km extra elektrisch kunnen rijden.

Hoewel dit model niet meteen naar Europa zal komen, geeft de constructeur wel aan dat deze technologie ook op andere modellen zal worden geïntroduceerd. Hier in Europa kijken we dan vooral naar de nieuwe Kona hybrid en of de Ioniq.