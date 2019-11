is redacteur bij Data News

Het Belgische iBanFirst neemt haar Nederlandse concurrent NBWM over. Beide bedrijven leggen zich toe op het vereenvoudigen van valutahandel voor bedrijven en verwerken samen zo'n vijf miljard euro per jaar.

iBanFirst bestaat sinds 2013 en haalde eind vorig jaar 15 miljoen euro op. De overname van de 'Nederlandsche Betaal- en Wisselmaatschappij', kortweg NBWM, past in de internationale groeiplannen van het bedrijf. Een overnamebedrag wordt niet genoemd.

Voor klanten van NBWM verandert er weinig, al zal de naam van het Nederlandse bedrijf wel verdwijnen en zullen de klanten overgeschakeld worden op het platform van iBanFirst. Zij kunnen voortaan gebruikmaken van IBAN-rekeningnummers en extra mogelijkheden rond handelen in verschillende valuta's.

iBanFirst werd opgericht door de Franse ondernemer Pierre-Antoine Dusoulier en heeft voornamelijk Franse investeerders. Maar het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Brussel om zo beter Europese klanten aan te trekken.

NBWM-oprichters PJ Datema en Peter Comstock zijn voor Dusoulier geen onbekenden. "We werkten samen bij Saxo Bank. Zij begonnen zich op ongeveer hetzelfde moment als ons te interesseren in de problematiek van internationale betalingen voor ondernemingen. Ik ben erg onder de indruk van wat ze hebben verwezenlijkt in Nederland. NBWM heeft uiterst bekwame technische ploegen die de noden van erg gespecialiseerde klanten kunnen invullen", beweert hij.