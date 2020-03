De IBGraf-groep kondigt de overname aan van twee integratoren. Het gaat om het Belgische bedrijf Plug and Go Info en het luxemburgse Account IT. Door de acquisitie stelt de groep nu in totaal 45 mensen tewerk en vergroot het zijn geconsolideerde omzet tot 5,5 miljoen euro.

De IBGraf-groep is gespecialiseerd in de integratie van voornamelijk boekhoudkundige en commerciële managementoplossingen bij kmo's en accountancykantoren. Vanuit kantoren in Luik, Waver en het Luxemburgse Windhof begeleidt het bedrijf kleine en middelgrote ondernemingen bij de analyse van hun noden en de implementatie van hun projecten.

Vandaag gaat IBGraf een alliantie aan met Plug and Go Info, een Waalse integrator die sinds de oprichting in 2012 hard is gegroeid, en Account IT, dat sinds 2002 een belangrijke speler is op de Luxemburgse markt. Elk bedrijf behoudt zijn naam en onafhankelijkheid, maar profiteert volgens IBGraf wel van wisselwerkingen op het vlak van organisatie, middelen en strategie. De aanpak is vergelijkbaar met die bij de zusterbedrijven Webcom2you, gespecialiseerd in digitale marketing, en Rcarré dat IT-oplossingen en diensten aanbiedt.

