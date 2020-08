IBM heeft aangekondigd dat het zijn hoogste quantumvolume ooit heeft behaald: 64.

Dit betekent dat het er al drie jaar lang in is geslaagd om elk jaar het quantumvolume te verdubbelen. In 2017 sprak het bedrijf nog van een rekencapaciteit van 16 en 17 qubits.

Het quantumvolume meet de lengte en complexiteit van circuits op computerchips; hoe hoger het volume, hoe meer potentieel om met quantumcomputers steeds complexere problemen op te lossen. Een quantumcomputer heeft veel meer rekenkracht dan een normale computer en kan met heel grote hoeveelheden data heel snelle berekeningen uitvoeren.

In de afgelopen vier jaar heeft IBM 28 quantumcomputers gemaakt, waarvan 8 in 2020.

Dit betekent dat het er al drie jaar lang in is geslaagd om elk jaar het quantumvolume te verdubbelen. In 2017 sprak het bedrijf nog van een rekencapaciteit van 16 en 17 qubits.Het quantumvolume meet de lengte en complexiteit van circuits op computerchips; hoe hoger het volume, hoe meer potentieel om met quantumcomputers steeds complexere problemen op te lossen. Een quantumcomputer heeft veel meer rekenkracht dan een normale computer en kan met heel grote hoeveelheden data heel snelle berekeningen uitvoeren.In de afgelopen vier jaar heeft IBM 28 quantumcomputers gemaakt, waarvan 8 in 2020.