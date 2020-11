AMD en Intel gaan de komende jaren nauw samenwerken op enkele domeinen rond security, AI, open source en confidential computing.

De joint development agreement zal meerdere jaren lopen en heeft als doel om het security en AI aanbod van beide bedrijven te verbeteren en uit te breiden.

Concreet kijken beiden naar open source software, open standaarden en open architectuur om te werken rond confidential computing in hybride cloudomgeving. Confidential computing is een hardware-gebaseerde technologie waarbij data in een virtuele machine wordt geëncrypteerd, ook als er een workload draait. Ook wordt er gekeken naar high performance computing (HPC) en andere bedrijfskritische zaken gelinkt aan virtualisatie en encryptie.

Wat elke partij concreet rond de tafel brengt, zoals ontwikkelaars, bestaande expertise of patenten, is nog niet duidelijk, maar beide bedrijven werken momenteel aan een concreet engagement naar elkaar toe.

AMD en IBM maken beiden chips voor (onder meer) de datacentermarkt en zijn op een aantal vlakken dus concurrenten. Door samen te werken willen ze vermoedelijk vooral beiden sterker staan tegen grotere concurrenten (zoals Intel). Daarnaast zijn de twee ook niet volledig onbekend voor elkaar. Zo was AMD CTO Mark Papermaster tot 2008 vicepresident bij IBM.

