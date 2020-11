IBM en de Belgische bank-verzekeraar Crelan hebben dinsdag een overeenkomst ondertekend voor de implementatie van de IBM Safer Payments-oplossing. De implementatie moet online transactiefraude helpen aanpakken en Crelan's cashloze online kanalen in België monitoren.

Banken vertrouwen doorgaans op oude gedragspatronen om voorspellingen te doen en fraude op te sporen. Maar naarmate er nieuwe patronen ontstaan, wordt dat een ingewikkelder proces. Volgens IBM kost het doorgaans vier weken om een nieuw patroon te ontdekken en nog eens vier weken om de scoring engines aan te passen. Het bedrijf ontwikkelde daarom IBM Safer Payments, om de afhandeling van betalingen veiliger te laten verlopen.

'Fraude neemt alleen maar toe'

IBM Safer Payments past AI en machine learning toe om te leren van eerdere transacties en om passende regels te maken die fraudeanalisten kunnen gebruiken. Het stelt hen in staat bestaande modellen te optimaliseren of nieuwe modellen te bouwen en te implementeren in enkele minuten tijd, in tegenstelling tot enkele weken.

De technologie moet Crelan-fraudepreventieteams in staat stellen hun controles sneller aan te passen aan nieuwe bedreigingen, zonder bijvoorbeeld afhankelijk te zijn van externe datawetenschappers. Andere instanties die gebruikmaken van IBM Safer Payments zijn onder meer FIS (VS), STET (Carte Bancaire Frankrijk) en enkele van 's werelds grootste en meest complexe betalingsportefeuilles.

Vandaag doen 8,1 miljoen Belgen aan mobiel bankieren en 13,8 miljoen aan internetbankieren. In 2019 werden er 12.432 Belgische gevallen van fraude via internetbankieren gemeld tegenover slechts 37 in 2008. Volgens Juniper Research zullen de verliezen als gevolg van online betalingsfraude blijven toenemen, van zo'n 18,6 miljard euro in 2018 tot ruim 40 miljard euro in 2023.

