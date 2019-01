IBM haalt de kwantumcomputer uit het labo: 'Businesscases over twee tot vijf jaar'

Tot voorheen zag een kwantumcomputer eruit als een experimentele opstelling in een labo. Dat geldt niet langer voor de IBM Q System One, die meer weg heeft van een computer uit een sciencefictionfilm. IBM schakelde de Britse ontwerpbedrijven Map Project Office en Universal Design Studio in om haar nieuwste kwantumcomputer, waarvan ze een replica voorstelde op de CES-beurs in Las Vegas, een afgelijnde look te geven. Dat moet de opstelling meer doen lijken op datgene wat we ons voorstellen bij een 'computer'.

...