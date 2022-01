is redacteur bij Data News

Met de overname van het Australische Envizi, neemt IBM een bedrijf over dat inzicht geeft in de milieu-impact van een bedrijf en haar activiteiten.

Hoeveel IBM betaalt voor de overname maakt het niet bekend. Wel klinkt het de tools van het bedrijf worden geïntegreerd in de bestaande software van IBM, zoals IBM Maximu asset management solutions, IBM Sterling supply chain solutions, IBM enviromental Intelligence Suite, IBM Turbonomic en Red Hat OpenShift capabilities.

In het kort kan Envizi meer dan vijfhonderd data types verzamelen en consolideren en dat in verschillende bestaande frameworks of dashboards gieten. Dat moet bedrijven een overzicht geven van hun ecologische impact doorheen alle operaties, maar ook haar toeleveringsketen.

IBM gebruikt Envizi ook zelf, onder meer voor de opvolging van haar doelen rond hernieuwbare energie en broeikasgassen.

Hoeveel IBM betaalt voor de overname maakt het niet bekend. Wel klinkt het de tools van het bedrijf worden geïntegreerd in de bestaande software van IBM, zoals IBM Maximu asset management solutions, IBM Sterling supply chain solutions, IBM enviromental Intelligence Suite, IBM Turbonomic en Red Hat OpenShift capabilities.In het kort kan Envizi meer dan vijfhonderd data types verzamelen en consolideren en dat in verschillende bestaande frameworks of dashboards gieten. Dat moet bedrijven een overzicht geven van hun ecologische impact doorheen alle operaties, maar ook haar toeleveringsketen.IBM gebruikt Envizi ook zelf, onder meer voor de opvolging van haar doelen rond hernieuwbare energie en broeikasgassen.