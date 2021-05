IBM pakt uit met een doorbraak in chiptechnologie. Het kon in een testlab als eerste ter wereld chips op 2 nanometer produceren. Dat zorgt voor krachtigere en zuinigere prestaties.

Computerchips zijn een verzameling van miljoenen (tegenwoordig miljarden) transistoren. Hoe kleiner die zijn, hoe meer er op één chip passen en hoe minder energie nodig is om er mee te werken. Daarom is zo'n verkleining van cruciaal belang om meer rekenkracht uit een chip te krijgen. IBM zet hiermee 50 miljard transistors op een chip ter grootte van een vingernagel.

IBM's 2 nanometer doorbraak zorgt volgens het bedrijf dat hun chips 45 procent beter presteren dan de huidige 7 nanometer generatie, of dezelfde prestaties leveren maar met 75 procent minder energie. Zo'n chips inzetten kan bijvoorbeeld laptops of telefoons een langere batterijduur geven.

Zo zien de transistors, nauwelijks 2 nanometer breed, er in detail uit. © IBM

IBM geeft als voorbeeld dat een smartphone met de 2 nm technologie vier keer langer kan meegaan. Al moeten we nuanceren dat ook de toepassingen op een telefoon met de jaren veeleisender worden, waardoor het vermoedelijk niet zo'n vaart zal lopen. Maar het blijft een indrukwekkende verbetering.

Niet voor meteen

Betekent dit dat we snel 2 nm chips zullen zien? Neen. Het gaat op dit moment om een doorbraak in een testomgeving. Het zal nog enkele jaren duren voor die chips op grote schaal commercieel beschikbaar zijn. Ter vergelijking: de chips die AMD afgelopen najaar lanceerde zitten op 7 nanometer. Apple's M1 chip zit als eerste op 5 nanometer.

Vrijwel alle chipmakers streven er wel naar om ook op 2 nanometer te kunnen produceren. Zo houdt Intel momenteel gesprekken met Europa om hier mogelijk een fabriek te bouwen die kan produceren op 2 nanometer, terwijl het zelf die technologie nog niet klaar heeft, maar normaliter binnen enkele jaren wel zo ver staat.

