Informaticareus IBM gaat 20 miljard dollar investeren in zijn vestiging in Poughkeepsie, ten noorden van New York. De investering, die over een decennium zal worden gespreid, zal worden besteed aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van halfgeleiders, kunstmatige intelligentie, quantumcomputing en ook aan de fabricage.

IBM wil van de vestiging in Poughkeepsie zijn zenuwcentrum maken voor de ontwikkeling van kwantumcomputing. Het bedrijf comuniceerde het nieuws over de investering aan de vooravond van het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden, die deze week te gast is bij IBM in Poughkeepsie.

Ook andere technologiebedrijven hebben de afgelopen dagen belangrijke aankondigingen gedaan. Zo gaat de Amerikaanse technologiegigant Micron over een periode van meer dan 20 jaar tot 100 miljard dollar investeren in de bouw van de grootste halfgeleiderfabriek in de VS, terwijl rivaal Intel 20 miljard dollar zal uittrekken voor een nieuwe vestiging in Ohio.

Kwantumcomputing

Het Amerikaanse Congres heeft deze zomer een pakket van 52,7 miljard dollar goedgekeurd om onderzoek en investeringen in halfgeleiders in de Verenigde Staten en in diverse geavanceerde technologieën te subsidiëren. Daartoe behoort kwantumcomputing, waarmee de volgende generatie computers razendsnel ingewikkelde berekeningen kan uitvoeren.

De technologie is bedoeld om de ontdekkingen van de kwantummechanica, de wetenschap van de onzekerheid en gelijktijdige berekeningen, in praktijk te brengen. Dit in tegenstelling tot de huidige informatica, die gebaseerd is op een principe van binaire zekerheid en op gegevensreeksen.

