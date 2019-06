is redacteur bij Data News

De Europese Commissie gaat volgens bronnen van Reuters akkoord met de overname van open source specialist Red Hat door IBM. Daarmee is de overname zo goed als rond.

IBM legde in november 34 miljard dollar op tafel voor de overname van Red Hat. Voor IBM is het de grootste overname ooit, een strategische zet om haar positie in de cloudmarkt te verbeteren.

Omwille van de omvang van de overname en omdat zowel IBM als Red Hat flink wat activiteiten in Europa hebben, moet ook de Europese Commissie de deal goedkeuren. Volgens bronnen van Reuters zal dat gebeuren zonder bijkomende voorwaarden. Normaal wordt de formele beslissing tegen 27 juni verwacht.

Eerder gaf ook de Amerikaanse regulator al goedkeuring zonder extra voorwaarden. Dat maakt dat de voornaamste obstakels voor de overname nu van de baan zijn.