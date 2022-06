IBM is in de VS veroordeeld tot een monsterboete omdat het een klant van concurrent BMC inpikte ook al waren daar contractuele afspraken rond.

Fraude en contractschending oordeelt de rechter in een zaak die sinds 2017 liep tussen IBM en BMC Software over hun gemeenschappelijke klant AT&T. Daarom moet IBM 1,6 miljard dollar schadevergoeding betalen.

IBM verzorgde al jaren de mainframes van AT&T, maar die draaien sinds 2007 op software van BMC. In 2008 werd er een contract opgesteld tussen de twee om die verhouding vast te leggen, in 2015 werden daar amendementen aan toegevoegd rond outsourcing waarin onder meer stond dat IBM geen gemeenschappelijke klanten naar haar eigen software zou overzetten.

Daar is het een jaar later foutgelopen toen AT&T stappen zette om van de software van BMC naar die van IBM software over te stappen. Daarop trok BMC naar de rechtbank waar het nu grotendeels haar slag thuishaalt.

De rechter volgt niet alle claims van BMC, maar wel dat er sprake is van contractschending omdat de bewuste belofte letterlijk in het contract staat. Ook spreekt de rechtbank van fraude omdat IBM via het outsourcingcontract rechten kon uitoefenen en klanten kon innemen van BMC zonder hen daarvoor te vergoeden.

Tegenover The Register zegt IBM dat het niet akkoord gaat met de veroordeling en dat ze niet gesteund is op feiten of wetten. Het bedrijf is van plan om in beroep te gaan tegen de uitspraak.

