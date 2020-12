Het Finse Nordcloud wordt overgenomen door IBM. Het is een van de eerste overnames sinds het bedrijf aankondigde zich volledig te focussen op cloud.

Nordcloud heeft haar hoofdkantoor in Helsinki, maar met kantoren in Noord- en Centraal Europa. Het bedrijf focust op cloudimplementatie, applicatieontwikkeling, managed services en training. Hoeveel IBM betaalt voor de overname maakt het niet bekend.

Dat IBM een cloudspeler overneemt is niet zo verrassend. In oktober kondigde het bedrijf aan dat het zich binnenkort zal opsplitsen, zodat het zich ten volle kan concentreren op hybride clouddiensten.

Sinds het aantreden van huidig CEO Arvind Krishna in april nam het bedrijf al minstens vijf cloudbedrijven over. Krishna was voor zijn huidige rol hoofd van Red Hat, het bedrijf dat IBM eind 2018 overnam voor 34 miljard dollar.

Nordcloud was tot nu toe een bedrijf in handen van privé-investeerders. IBM verwacht dat de overname in het eerste kwartaal van 2021 wordt afgerond.

