IBM wordt in de VS op de vingers getikt omdat het oudere werknemers ontslaat. Tegelijk zouden sommigen als externen, goedkoper, weer worden aangenomen.

De Amerikaanse Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ontving klachten van meer dan zestig ex-werknemers die zeggend dat zij en vele anderen zijn ontslagen omdat ze te oud waren. IBM zelf ontkent dat, maar erkent wel dat ze werden ontslagen tijdens herstructureringen om het aantal personeelsleden en kosten te verminderen.

EEOC is het daar niet mee eens. Het zegt op basis van eigen onderzoek dat er bij ontslagrondes vooral oudere werknemers werden geviseerd. Zo zouden er vanuit het topmanagement instructies zijn geweest om vooral hen te laten ten voordele van pas afgestudeerde nieuwe werknemers.

Hoewel sommige ontslagen werknemers te horen kregen dat hun capaciteiten niet meer bij de huidige noden pasten, werden sommigen later wel opnieuw aangenomen als externe krachten, hetzij aan een lager loon en zonder extralegale voordelen.

EEOC stelt dat de praktijken die IBM hanteert technisch gezien niet illegaal is. Maar de organisatie gaat wel in gesprek met het bedrijf om een einde te maken aan dergelijke praktijken.

De Amerikaanse Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ontving klachten van meer dan zestig ex-werknemers die zeggend dat zij en vele anderen zijn ontslagen omdat ze te oud waren. IBM zelf ontkent dat, maar erkent wel dat ze werden ontslagen tijdens herstructureringen om het aantal personeelsleden en kosten te verminderen.EEOC is het daar niet mee eens. Het zegt op basis van eigen onderzoek dat er bij ontslagrondes vooral oudere werknemers werden geviseerd. Zo zouden er vanuit het topmanagement instructies zijn geweest om vooral hen te laten ten voordele van pas afgestudeerde nieuwe werknemers.Hoewel sommige ontslagen werknemers te horen kregen dat hun capaciteiten niet meer bij de huidige noden pasten, werden sommigen later wel opnieuw aangenomen als externe krachten, hetzij aan een lager loon en zonder extralegale voordelen.EEOC stelt dat de praktijken die IBM hanteert technisch gezien niet illegaal is. Maar de organisatie gaat wel in gesprek met het bedrijf om een einde te maken aan dergelijke praktijken.