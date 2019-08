IBM heeft een prototype voorgesteld van een opslagsysteem waarop gegevens de komende decennia veilig bewaard kunnen worden. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van cryptografie die resistent is tegen mogelijke toekomstige aanvallen van kwantumcomputers.

De meeste encryptiestandaarden lijken vandaag zeer veilig, aangezien een computer vele miljoenen jaren zou moeten rekenen om de sleutel te kunnen kraken. Kwantumcomputers, die in theorie exponentieel sneller kunnen rekenen, zouden de huidige cryptografische beveiligingsstandaarden op een bepaald moment echter wél onderuit kunnen halen.

IBM verwacht dat dit moment nog zo'n tien tot dertig jaar voor ons ligt: op het eerste zicht dus geen dreiging waar we moeten van wakker liggen. Anderzijds moeten sommige data nu al voor een tijdsspanne van twintig tot dertig jaar veilig bewaard kunnen worden, bijvoorbeeld voor digitale archivering van gevoelige gegevens. Daarom werken cryptografen al naarstig aan algoritmes die resistent zijn tegen aanvallen van toekomstige kwantumcomputers.

Het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) is momenteel op zoek naar zo'n post-kwantumstandaard. Naast Luov, een algoritme dat ontwikkeld werd aan de KU Leuven, zijn ook Kyber en Dilithium, twee algoritmes die door IBM-onderzoekers uit Zürich ontwikkeld werden, nog in de running. Dat bleek begin dit jaar toen NIST haar lijst vrijgaf van de algoritmes die naar de tweede ronde mogen.

IBM wacht de uiteindelijke beslissing van NIST echter niet af en gaat haar twee zelf ontwikkelde algoritmes nu al toepassen in systemen voor digitale opslag. Het bedrijf komt met een prototype van een back-up-systeem die ze in een persbericht 'de eerste kwantumbestendige tapedrive ter wereld' noemt. Het systeem wordt beveiligd door een combinatie van Kyber en Dilithium met AES-256. Die laatste vorm van codering, die al jarenlang wereldwijd gebruikt wordt, is overigens gebaseerd is op het Belgische 'Rijndael'-algoritme.