Nu interne mails dreigen publiek te gaan, wil IBM alsnog een rechtszaak afkopen rond leeftijdsdiscriminatie, ook al beweerde het eerder dat het oudere werknemers niet systematisch ontsloeg.

IBM trof eerder deze maand een schikking met Eugene Schenfeld, onderzoekswetenschapper bij IBM tot hij enkele jaren geleden werd ontslagen. Hij trok daarop naar de rechtbank omdat hij zou zijn ontslagen omwille van zijn leeftijd. Detail: de afdeling van Schenfeld werd geleid door Arvind Krishna, die intussen CEO van IBM is.

Verschillende andere ex-werknemers deden hetzelfde nadat de websites Propublica en Mother Jones in 2020 onthulden dat IBM een interne verjonging doorvoerde door oudere werknemers te vervangen door jongere.

IBM heeft altijd volgehouden dat dat niet het geval is, maar begin juni besliste de rechtbank dat e-mails tussen toenmalig CEO Ginny Rometty en toenmalig HR topvrouw Diane Gherson als bewijs kunnen worden gebruikt. Daar kan mogelijk in staan dat zo'n beleid wel van toepassing was.Maar dat blijft publiek geheim want IBM is ondanks eerdere ontkenning van de praktijk nu wel bereid om te schikken met Schenfeld voor een niet nader genoemd bedrag. Er lopen nog andere gelijkaardige zaken in andere Amerikaanse staten rond leeftijdsdiscriminatie bij IBM. Mogelijk worden ook die nu buiten de rechtszaal geregeld.

