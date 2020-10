IBM gaat zich opsplitsten in twee bedrijven. Om zich nog sterker op de winstgevende cloud-activiteiten te richten, verhuizen de activiteiten rond netwerkbeheer naar een nieuw beursgenoteerd bedrijf, zo meldt IBM.

De afdeling IT-infrastructuur is nochtans een van de onderdelen met de grootste omzet binnen het bedrijf. Maar IBM wil zich voluit concentreren op zogenaamde hybride clouddiensten, zeg maar een vorm van clouddiensten voor bedrijven waarbij die opslag, programma's,... delen via netwerken.

IBM geeft geen details over de omvang of waardering van de deal. Het nieuwe bedrijf, voorlopig 'NewCo', zal zowat 4.600 klanten tellen. Het bedrijf zal bij de start kunnen rekenen op een orderboekje van 60 miljard dollar.

De IBM-aandeelhouders zullen aandelen van het nieuwe bedrijf krijgen. De scheiding moet tegen 2021 rond zijn. Het aandeel IBM stijgt vandaag na de bekendmaking in de handel voorbeurs met meer dan 10 procent. (Belga)

De afdeling IT-infrastructuur is nochtans een van de onderdelen met de grootste omzet binnen het bedrijf. Maar IBM wil zich voluit concentreren op zogenaamde hybride clouddiensten, zeg maar een vorm van clouddiensten voor bedrijven waarbij die opslag, programma's,... delen via netwerken.IBM geeft geen details over de omvang of waardering van de deal. Het nieuwe bedrijf, voorlopig 'NewCo', zal zowat 4.600 klanten tellen. Het bedrijf zal bij de start kunnen rekenen op een orderboekje van 60 miljard dollar.De IBM-aandeelhouders zullen aandelen van het nieuwe bedrijf krijgen. De scheiding moet tegen 2021 rond zijn. Het aandeel IBM stijgt vandaag na de bekendmaking in de handel voorbeurs met meer dan 10 procent. (Belga)