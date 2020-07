IBM stelt nieuwe general manager aan voor EMEA

Technologiebedrijf IBM heeft Marta Martínez Alonso (54) aangesteld als nieuwe general manager voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De Spaanse is de eerste vrouw die bij IBM de leiding krijgt over de activiteiten in de EMEA-regio.

Marta Martínez Alonso. © IBM