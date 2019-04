IBM-topvrouw: 'Artificiële intelligentie kan voorspellen of je van job wil veranderen'

IBM kan met kunstmatige intelligentie voorspellen welke werknemers weg willen bij het bedrijf. Dat heeft CEO Ginni Rometty gezegd op een human resources conferentie.

Volgens Rometty kan het bedrijf, dat 350.000 mensen in dienst heeft, met 95 procent accuraatheid voorspellen welke van die werknemers van plan zijn om ontslag aan te vragen. Het algoritme, intern gekend als 'predictive attrition program' (voorspellende uitval programma), kan zien welke mensen hun job willen verlaten, en zou een lijst van acties opstellen voor managers, om te zorgen dat ze toch aan boord blijven. "Het beste moment om een medewerker te krijgen, is voordat ze vertrekken", aldus Rometty tijdens een podiuminterview.

Ze geeft echter geen details over hoe dat algoritme werkt, en welke factoren gebruikt worden om uit te vissen wie zijn job beu is, dan wel een betere functie elders heeft gevonden. Wel geeft Rometty aan dat, volgens haar, kunstmatige intelligentie een invloed zal hebben op 100 procent van de jobs.

In haar bedrijf wordt het alvast ingezet om het eigen human resources departement te moderniseren. IBM wil bijvoorbeeld taken waar traditionele HR niet zo goed in is voor een deel automatiseren of minstens laten bijstaan door AI. Zo heeft het de jaarlijkse prestatie-beoordeling ook achter zich gelaten, en worden 'skills' nu op kwartaalbasis besproken, waarbij het bedrijf ook probeert aan te geven welke van die skills belangrijk zijn voor de toekomst.

De retentiemaatregelen klinken een beetje hol, gezien de vele ontslagrondes die IBM de voorbije jaren troffen. Het aantal wereldwijde medewerkers van het bedrijf is sinds 2012, toen Rometty aantrad als CEO, met 25 procent gedaald. Een groot deel daarvan vloeiden volgens minstens één aanklacht af omdat ze te oud waren. Rometty, die in haar betoog onder meer pleit voor het hertrainen van medewerkers, houdt het eerder op een focus op de juiste vaardigheden. "Als je een skill hebt die niet nodig is voor de toekomst, en die veel voorkomt in de markt, en niet past in de strategie van wat mijn bedrijf nodig heeft, dan ben je niet in een goede positie om te blijven", zegt ze. "Ik geloof erg in transparantie over vaardigheden."