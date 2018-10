IBM vindt bewijs dat kwantumcomputers sneller zijn

Een team van onderzoekers van IBM, de University of Waterloo en de Technische Universiteit in Munchen hebben de resultaten gepubliceerd van een experiment waarmee ze willen bewijzen dat kwantumcomputers bewerkingen kunnen maken die klassieke computers niet aankunnen. Het zou een van de eerste keren zijn dat de kracht, en vooral het voordeel, van kwantumcomputers echt aangetoond wordt.

Kwantumcomputers vormen een nieuw opkomende trend in computertechnologie. Waar klassieke computers werken met binaire bits die aan (1) of uit (0) staan, gebruiken kwantumchips 'quantum bits' of 'qubits', die zich van die hele handel met binaire statussen niets aantrekken, en die dus te allen tijde zowel aan als uit kunnen staan. Computerwetenschappers hopen dat deze technologie hen in staat zal stellen om grote vooruitgang te boeken in het sneller maken van moeilijke berekeningen.

Tot nu toe was er echter nog geen bewijs dat die kwantumcomputers ook echt beter zijn dan klassieke computers. Volgens dit rapport is dat bewijs er nu wel. "Onze resultaten tonen aan dat kwantum informatieverwerking echt wel voordelen biedt", zegt Robert Konig, een van de auteurs van het rapport, aan Phys.org.

Dat bewijs komt er in de vorm van een kwantumcircuit, dat een complexe algebra-formule oplost door de eigenschappen van kwantumchips (waarbij dingen op twee plaatsen tegelijk kunnen zijn) te gebruiken. Hoe ze dat exact deden, kan je hier in hun rapport lezen.

Zoals dat gaat bij onderzoek in een vroege fase, is het huidige onderzoek erg gelimiteerd. Het bewijs slaat op deze ene, erg afgelijnde casus waarin een kwantumcircuit beter is dan een klassiek circuit om een bepaalde formule op te lossen. Dat betekent nog lang niet dat kwantumcomputers nu meteen ook beter zijn in pakweg gegevensanalyse.

Wel vormt het rapport een opsteker voor IBM, dat als een van de eersten met een werkende, publieke kwantumcomputer naar buiten kwam, en dat ook meewerkte aan dit onderzoek. Voor Bob Sutor, vp van IBM Q Strategy and Ecosystem, vormt onderzoek als dit alvast een eerste stap om op verder te bouwen.