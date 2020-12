Techbedrijf IBM heeft alarm geslagen over cyberspionage die is gericht tegen organisaties die cruciaal zijn voor de verspreiding van coronavaccins. Het Amerikaanse concern zegt te zijn gestuit op een wereldwijde phishingcampagne.

Hackers zouden bij diverse organisaties proberen om informatie te verzamelen. Zo deden ze zich via e-mails voor als een topbestuurder van het Chinese bedrijf Haier Biomedical. Ook zou via phishingmails zijn geprobeerd om de inloggegevens van mensen te bemachtigen en malware te verspreiden. Organisaties die betrokken zijn bij het proces om vaccins op extreem lage temperaturen te vervoeren, zouden het doelwit zijn.

Complexe operatie

Het is onduidelijk wie achter de cyberspionage zit. Een expert van IBM merkte wel op dat landen in de hele wereld 'ongetwijfeld graag meer informatie willen bemachtigen over de beste manier om een vaccin te distribueren'. Het vervoeren van vaccins kan een complexe logistieke operatie zijn. Zo moet een middel van Pfizer en BioNTech bijvoorbeeld op een temperatuur van min 70 graden worden bewaard.

De nepmails van Haier zouden naar tien organisaties zijn gestuurd, waaronder de EU-dienst die gaat over belastingen en de douane-unie. De IBM-analist stelde dat de hackers uitzonderlijk veel moeite hebben gedaan om de topmanager van het Chinese bedrijf te kunnen imiteren. Ze zouden ook uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar koeleenheden van die onderneming.

