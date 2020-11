IBM wil 10.000 Europese banen schrappen

IBM wil in Europa circa 10.000 banen schrappen in IT-dienstverlening, een tak die het Amerikaanse technologiebedrijf wil afsplitsen. In België raakte eerder al bekend dat IBM 206 jobs wil schrappen, maar de onderhandelingen daarover moeten nog starten.

De ingreep houdt een afslanking van het personeelsbestand met 20 procent in. Volgens persagentschap Bloomberg zouden het Verenigd Koninkrijk en Duitsland het zwaarst getroffen worden, maar staan ook banen in Polen, Slovakije, Italië en België op het spel. Lees ook: Ruim tweehonderd jobs bedreigd bij IBM België De gevolgen voor België raakten op 9 november al bekend: vakbond ACV Puls meldde toen dat 206 jobs op de tocht staan bij IBM België. De onderhandelingen in het kader van de wet-Renault, die geldt bij grote herstructureringen, zijn echter nog niet begonnen. Daarvoor wordt gewacht op de installatie van een nieuwe ondernemingsraad na de sociale verkiezingen, zegt vakbondssecretaris Peter Darin. De directie mikt volgens hem op maart of april om het proces af te ronden. Maar dat zal afhankelijk zijn van het verloop van de gesprekken. 'Wij zitten met veel vragen', aldus Darin.