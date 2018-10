IBM ziet omzet dalen

IBM zette een omzet van 18,8 miljard dollar in de boeken, 2,1 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Kenners rekenden op 19,1 miljard dollar aan opbrengsten in de periode. De omzetgroei bij de clouddiensten, die door de financiële markten scherp in de gaten worden gehouden, was 10 procent. Dat is duidelijk minder dan de 20 procent groei die in het tweede kwartaal nog in de boeken werd gezet.

Onder de streep resteerde een kwartaalwinst van bijna 2,7 miljard dollar, tegen ruim 2,7 miljard dollar een jaar geleden.

De afgelopen drie kwartalen wist het 107 jaar oude bedrijf de opbrengsten nog te laten groeien, na een periode van maar liefst zes jaar met een dalende omzet. Dat kwam echter voor een groot deel door een verkoopgolf van mainframes, krachtige en massieve computers die worden gebruikt voor bijvoorbeeld financiële transacties en andere gecompliceerde berekeningen voor bedrijven en overheden. Die verkoopcyclus loopt echter langzaam ten einde.